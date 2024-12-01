Зеленский рассказал, что может стать самым большим шагом к справедливому миру 1 1.12.2024, 22:05

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«Это принципиальные вещи».

Самым большим антивоенным шагом может стать закрепление геополитической определенности курса на вступление Украины в НАТО и Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антониу Коштой в Киеве.

Зеленский убежден, что без европейской и евроатлантической интеграции Украины справедливый мир невозможен.

«Мы все должны помнить, что без геополитической определенности реальная безопасность невозможна. Именно поэтому, я благодарен всем лидерам, всем странам, которые поддерживают нашу работу по переговорам с Евросоюзом о вступлении Украины и о получении Украиной приглашения в НАТО. Это принципиальные вещи. Геополитическая определенность для Украины может стать самым большим антивоенным шагом», - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины сказал, что в декабре и в следующем году надо сделать как можно больше, чтобы продвинуться в переговорах с Евросоюзом.

«Это абсолютно реально - открыть первые два переговорных кластера. Хотелось бы уже в начале следующего года и остальные переговорные кластеры в течение года. Мы очень этого хотим», - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что также абсолютно реально параллельно с переговорным процессом обеспечивать постепенную интеграцию Украины во внутренний рынок Евросоюза.

«В нашей повестке дня также работа по НАТО. Приглашение для Украины в НАТО необходимая вещь для нашего выживания. Мы работаем на всех уровнях, чтобы усилить позиции Украины и всего евроатлантического сообщества», - сказал Зеленский.

В свою очередь, как сказал Антониу Кошта, в эти «темные дни» очень сложно смотреть вперед.

В то же время, он отметил, что Украина является частью европейской семьи, и поэтому, в ЕС ждут приветствовать Украину как члена ЕС в будущем.

«Ваш прогресс на данный момент впечатляющий. Украинцы пишут новую практическую книгу как осуществлять глубокие реформы одновременно воюя в войне за национальное существование. Вместе ЕС и Украина будут работать, чтобы открыть по меньшей мере 2 кластера в рамках переговоров о вступлении во время первого семестра следующего года», - сказал Кошта.

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