В Тбилиси продолжаются многотысячные протесты

В Тбилиси продолжаются многотысячные протесты2
- 1.12.2024, 22:29
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Демонстранты перекрыли движение возле здания парламента.
На площади Руставели в столице Грузии Тбилиси вечером 1 декабря продолжается митинг демонстрантов против решения властей заморозить переговоры о вступлении страны в Европейский союз до 2028 года. Рядом фиксируются отряды силовиков, и пригнаны водометы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинское издание Sova.
Отмечается, что участники акций протеста на проспекте Руставели возле здания парламента перекрыли движение.
По данным грузинских СМИ, был мобилизован отряд специального назначения в районе площади Свободы, в частности возле памятника Георгию-Победоносцу.
Также были замечены водометы, которые могут применить во время очередного разгона митинга.
Полицейский кордон стоит на двух улицах (Читадзе и Чичинадзе), расположенных по обе стороны от здания парламента.
Ниже них идет митинг, собравший большое количество демонстрантов.
Как передает «Эхо Кавказа», часть протестующих перешла от здания парламента на Руставели к Общественному вещателю. Там была перекрыта дорога, продолжается акция.
Активисты в настоящее время не используют фейерверки системно, как это наблюдалось в ночь на 1 декабря. Тогда демонстранты запускали салюты в сторону силовиков, которые использовали водометы при попытке разгона митингующих.