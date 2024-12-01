В Тбилиси продолжаются многотысячные протесты 2 1.12.2024, 22:29

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Демонстранты перекрыли движение возле здания парламента.

На площади Руставели в столице Грузии Тбилиси вечером 1 декабря продолжается митинг демонстрантов против решения властей заморозить переговоры о вступлении страны в Европейский союз до 2028 года. Рядом фиксируются отряды силовиков, и пригнаны водометы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинское издание Sova.

Отмечается, что участники акций протеста на проспекте Руставели возле здания парламента перекрыли движение.

По данным грузинских СМИ, был мобилизован отряд специального назначения в районе площади Свободы, в частности возле памятника Георгию-Победоносцу.

Также были замечены водометы, которые могут применить во время очередного разгона митинга.

Полицейский кордон стоит на двух улицах (Читадзе и Чичинадзе), расположенных по обе стороны от здания парламента.

Ниже них идет митинг, собравший большое количество демонстрантов.

Как передает «Эхо Кавказа», часть протестующих перешла от здания парламента на Руставели к Общественному вещателю. Там была перекрыта дорога, продолжается акция.

Активисты в настоящее время не используют фейерверки системно, как это наблюдалось в ночь на 1 декабря. Тогда демонстранты запускали салюты в сторону силовиков, которые использовали водометы при попытке разгона митингующих.

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