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Итальянский футболист забил фантастический гол с углового, спасая свою команду от поражения

  • 10.12.2024, 1:31
Итальянский футболист забил фантастический гол с углового, спасая свою команду от поражения

Видеофакт.

В 15-м туре чемпионата Италии футболист «Венеции» Гаэтано Ористанио отметился невероятным забитым мячом в матче против Комо.

На 69-й минуте итальянец подавал угловой, но неожиданно для 42-летнего голкипера «Комо» мяч залетел прямо в его ворота.

После этого ни одна из команд не смогла снова выйти вперед, матч закончился ничьей со счетом — 2:2.

Отметим, что сейчас «Венеция» находится на последнем месте в турнирной таблице, а «Комо» занимает 17-ю строчку в чемпионате Италии.

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