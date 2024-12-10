Итальянский футболист забил фантастический гол с углового, спасая свою команду от поражения
- 10.12.2024, 1:31
Видеофакт.
В 15-м туре чемпионата Италии футболист «Венеции» Гаэтано Ористанио отметился невероятным забитым мячом в матче против Комо.
На 69-й минуте итальянец подавал угловой, но неожиданно для 42-летнего голкипера «Комо» мяч залетел прямо в его ворота.
После этого ни одна из команд не смогла снова выйти вперед, матч закончился ничьей со счетом — 2:2.
Отметим, что сейчас «Венеция» находится на последнем месте в турнирной таблице, а «Комо» занимает 17-ю строчку в чемпионате Италии.