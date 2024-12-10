Нидерландские истребители перехватили над Балтийским морем три российских самолета 10.12.2024, 5:13

Об этом заявил министр обороны Нидерландов.

Два нидерландских истребителя F-35 перехватили над Балтийским морем три российских самолета. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в понедельник, 9 декабря.

«Гордимся тем, что наши военно-воздушные силы готовы защищать наше общее воздушное пространство НАТО!» — написал он в соцсети Х.

В министерстве обороны Нидерландов сообщили, что перехват состоялся в пятницу, 6 декабря.

Отмечается, что истребители F-35 патрулируют воздушное пространство на восточной границе НАТО с начала декабря. Частью этой задачи является система быстрого реагирования (QRA). Это означает, что два истребителя F-35 взлетают за несколько минут для перехвата другого самолета. Это может происходить в случае приближения к воздушному пространству НАТО самолета, который себя никак не идентифицирует, пояснили в ведомстве.

Там отметили, что 6 декабря нидерландские истребители поднимались для перехвата транспортного самолета АН-72 и разведывательного самолета СУ-24МР. Позже F-35 снова поднимались для перехвата разведывательного самолета Ил-20.

Как отметили в министерстве обороны Нидерландов, истребители F-35 осуществили дистанционное сопровождение самолета над международными водами до границы зоны ответственности НАТО.

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