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СМИ: ЦАХАЛ нанес удары по базам в Сирии, где прятались военные РФ

  • 10.12.2024, 8:03
  • 7,538
СМИ: ЦАХАЛ нанес удары по базам в Сирии, где прятались военные РФ

Кремль об этом молчит.

Российским войскам в Сирии приходится тяжело после крушения режима Башара Асада. Они оказались под прицелом не только местного ополчения, но и Израиля.

Об этом сообщил российский Z-блогер Fighterbomber, передает «Диалог».

Fighterbomber опроверг сообщение председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова о том, что их военному контингенту в Сирии якобы ничто не угрожает.

«Я бы хотел обратиться к нашим израильским партнерам.. Пожалуйста, не бейте пока сирийские аэродромы, на некоторых из них находятся наши военнослужащие, про которых мы помним, но вам про них никто не сказал.

И своими ударами вы их можете немножко убить. Пока пронесло, но повторять не надо. Потом хоть там все в щебень разнесите», — написал российский Z-блогер.

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