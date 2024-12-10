У Лукашенко случилось обострение 5 Дмитрий Болкунец

10.12.2024, 8:20

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Режим все отчетливее понимает свою конечность.

Сегодня у головотряса обострение, потому что его друг пал. Лукашенко оценивает не только вероятность падения своего режима, который лишен всякой поддержки в обществе и держится исключительно на штыках, но и скорость, с которой рушатся такие же тираны. Режим Лукашенко все отчетливее понимает свою конечность. Но еще больше это должен осознать его ближний круг. Если Лукашенко сбежит или скончается, отвечать за преступления будут те, кто сегодня стоит рядом с ним, нарушает законы и действует против интересов граждан.

Бегство Асада из Сирии открывает новые возможности для расследования поставок оружия из Беларуси в эту страну. Семья Лукашенко отправляла оружие, зарабатывая на этом миллионы, переводя деньги в офшоры. Это оружие стало инструментом массовых убийств мирных сирийцев, унесло жизни тысяч людей.

Мир должен узнать о преступлениях, которые режим Лукашенко совершал, помогая Асаду удерживать власть ценой крови граждан. Документы, подтверждающие эти поставки и связанные с ними преступления, должны быть обнародованы. Нельзя допустить, чтобы виновные остались безнаказанными.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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