«У меня прием стоит 120 рублей, почему я должна работать за 44 рубля?!» 8 10.12.2024, 8:24

6,016

Врачи обсуждают регулирование цен.

От паники до злости: как медийные эксперты в соцсетях реагируют на то, что с 1 февраля 2025 года Минздрав будет определять цены на прием в частных медицинских центрах? Об этом пишет «Наша Нива».

Например, первичный приём специалиста, кандидата медицинских наук с февраля не может стоить дороже 45 рублей, а доктора медицинских наук, а также доцента и кандидата медицинских наук — 47 рублей.

Существует немало мрачных прогнозов о том, что ограничение цен на прием будет выталкивать высококвалифицированных специалистов на рынок труда соседних стран.

— Опыт любой развитой страны показывает, что эффективная качественная медицина — это страховая медицина. Это отрасль экономики, которая позволяет зарабатывать всем, кто вовлечен в нее. Это высокие стандарты, образованность, квалификация, унификация, прозрачность, законность, защищенность обеих сторон и гарантии, — размышляет одна из врачей.

Она добавляет:

— В недоразвитой стране не дают работать даже энтузиастам, которые знают, как надо, могут реализовать эти знания, но некогда и не за что. Невозможно качественно опросить пациента, высказать мнение о диагнозе, назначить дообследование, терапию, заполнить бумаги за полчаса.

Женщина грустно шутит и предлагает выпить, не чокаясь, за материальное вознаграждение высокоинтеллектуальной работы.

— Может, деятели от власти считают, что врач — это единица, настолько одухотворенная, что питается только хлебом насущным? И вопросы бытия его интересуют только с точки зрения работы мозга и двух кругов кровообращения? И детей у врачей, наверное, нет. И потребностей с желаниями…

Среди врачей есть те, кто в восторге от идеи Минздрава. Известная гинеколог-блогер выставила в сторис сообщение коллеги, которая похвалилась, что раньше ее прием в частном медцентре стоил 38 рублей, а в феврале цена станет выше.

— Я раньше говорила, что для большинства, может, ничего и не произошло. Произошло только у меня, а также у близких мне крутых врачей, у которых прием был 90, 100, 150 рублей. Лучшие умы и чудесные люди также грустят, — прокомментировала врач.

Доктор пожаловалась, что ей крайне неприятно понимать, что все, чего она добивалась долгие годы, обесценено в денежном эквиваленте ее родной страны.

— Как нормальный специалист может начать зарабатывать в три раза меньше? Почему я должна это терпеть? У меня прием стоит 120 рублей, почему я должна работать за 44, бл**ь, рубля?!

Гинеколог считает, что 2025 год может стать последним в ее врачебной карьере, так как не готова смириться с регулированием цен ее работы.

— Семь лет я строила свой блог, набирала популярность, была собой и нашла поклонников меня как специалиста. И пусть осудят, что я снова про деньги. А как же помощь людям? Мне п****й, что подумают. Я хочу жить нормально, а иногда даже хорошо.

Другие из возмущенных медицинских работников объясняют, сколько денег они вложили в свое образование после того, как закончили медицинский университет.

Одна высоко востребованная врач-невролог отметила:

— Учиться и повышать свою квалификацию мне нравится, я делаю это регулярно уже 15 лет. 10 лет я работаю неврологом, а обучаюсь раз в сто больше, чем в университете. Много прочитанных книг, часы просмотренных вебинаров и конференций, курсы переподготовки в Беларуси и России, обучение новым методам лечения, поездки на очные семинары в Россию — все это круто. Мне очень нравится то, что я не останавливаюсь на достигнутом и иду все время вперед.

Другая гинеколог выражается еще более жестко:

— С такими условиями клеить дома ресницы более выгодно и безопасно с точки зрения ответственности, чем работать доктором. Я не знаю, как мы будем работать. Я не знаю, как и зачем теперь стремиться развиваться, учиться и где брать эту чертову мотивацию качественно оказывать медицинские услуги. Сейчас ее ноль. Я знаю, что это не ваша проблема сейчас. Но молчать мне об этом сложно. Я в отчаянии.

Доктор жалуется, что на свое дополнительное образование она потратила не менее 2 тысяч долларов. Она утверждает, что благодаря этому получила знания, которых не дали ни в университете, ни на государственных курсах повышения квалификации.

— Это был мой выбор — научиться оказывать адекватную помощь без фантазий и догадок. Но чтобы этому научиться, нужно заработать на обучение такого уровня.

Гинеколог добавила, что потратила на очередной медицинский семинар деньги, которые отрывала от своей семьи.

— Я рассчитывала, что мои знания, навыки, возможность лучше ставить диагнозы, лучше помогать людям, помогут мне окупить мои вложения. А кто-то сверху считает, что я получаю сверхприбыли. Поэтому нужно урегулировать стоимость услуг, которые я предоставляю. Так как нечего рассчитывать окупить свои вложения и вообще нечего давать возможность заработать на эти вложения.

Есть среди высоко востребованных и те, кто обещает сократить свое рабочее время — хотя бы в социальных сетях. Одна репродуктолог пожаловалась, что каждый день после работы обычно отвечала на 20-30 сообщений с вопросами от пациентов.

Теперь она подчеркивает, что консультировать будет исключительно в рабочее время:

— Я больше не отвечаю на сообщения в мессенджерах. И даже если вы пишете в инстаграм или админам клиники «просто спросить» — пожалуйста, запишитесь на прием и «просто спросите». А свое личное время я буду тратить на свою жизнь и здоровье, а не на жизнь и здоровье пациентов.

Интересно и то, как пациенты реагируют на новость о том, что с февраля цены в частных центрах должны пойти вниз. Известная блогерша-врач пожаловалась, что сейчас у нее начались массовые отмены визитов.

Доктор показала, что у нее сразу семь клиенток отменили запланированные посещения. Она предполагает, что женщины, которым не нужна срочная консультация, решили подождать около двух месяцев, чтобы сэкономить.

— Из-за новых законов понимаю, что, возможно, до февраля можно приостановить прием, — грустно резюмирует гинеколог. — Все будут ждать низких цен за то же качество.

Другие же пациенты ищут варианты поддержать любимых врачей деньгами и спрашивают, можно ли сделать две записи сразу, чтобы заплатить за прием больше.

Одна из популярных в социальных сетях гинекологов написала в сторис:

— Мне много кто писал, что они готовы на это. Но с позиции проверяющих органов это может быть неправильно расценено. Нужно получить на этот счет официальный ответ Министерства здравоохранения. Будем однозначно писать запрос.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com