СБУ предъявила подозрение бывшему главе РПЦ в Беларуси 10.12.2024, 8:29

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Его подозревают в «способствовании захвату храмов».

Cлужба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила подозрение в совершении преступления российским священникам, которые «способствовали захвату храмов на временно оккупированных территориях Украины», сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет в том числе о нынешнем митрополите Крутицком и Коломенском, Патриаршем наместнике Московской митрополии Павле, часть биографии которого связана с Беларусью.

В сообщении СБУ отмечается, что ведомство собрало «масштабную доказательную базу на четырех высокопоставленных российских клириков, которые распространяют кремлевский режим на временно оккупированной части территории Украины».

Всем четверым заочно сообщено, что они являются подозреваемыми в совершении преступления по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК (содействие в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, по предварительному сговору группы лиц, что привело к другим тяжким последствиям).

«Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения преступников к ответственности за преступления против нашего государства», — говорится в сообщении СБУ.

Среди этих четырех фигурирует и нынешний митрополит Крутицкий и Коломенский, Патриарший наместник Московской митрополии Павел. В Беларуси он известен как руководитель Белорусской православной церкви Московского патриархата с 2013 года по 25 августа 2020 года.

Кроме митрополита Павла, под подозрение СБУ попали также другие три члена Священного синода РПЦ: руководитель Санкт-Петербургской митрополии — митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков), руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Антоний (Антон Севрук), и руководитель делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Петр Порубай).

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