Семейный капитал можно будет тратить по-новому 10.12.2024, 8:39

С нового года вступает ряд новаций по семейному капиталу.

Одно из них - досрочно использовать можно без направления местного органа власти, напоминает Министерство труда и социальной защиты Беларуси.

Так, досрочно использовать семейный капитал при возведении жилья смогут построившие жилье в многоквартирных жилых домах самостоятельно без направления местного органа власти.

В частности, средства могут пойти на погашение кредитов, предоставленных на строительство жилья. Это можно сделать независимо от вида кредита и даты заключения кредитного договора (в том числе ранее 2015 года).

Основные условия на погашение такого кредита являются:

▪состояние кредитополучателя на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на дату заключения кредитного договора;

▪отсутствие у кредитополучателя и членов его семьи в собственности жилья, общая площадь которого 15 кв. метров (в Минске – 10 кв. метров) и более на одного человека.

В министерстве отмечают, что наличие в собственности жилья определяется на дату заключения кредитного договора по составу семьи, учитываемому на дату обращения за досрочным распоряжением средствами семейного капитала.

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