закрыть
10 декабря 2024, вторник, 9:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Семейный капитал можно будет тратить по-новому

  • 10.12.2024, 8:39
Семейный капитал можно будет тратить по-новому

С нового года вступает ряд новаций по семейному капиталу. 

Одно из них - досрочно использовать можно без направления местного органа власти, напоминает Министерство труда и социальной защиты Беларуси.

Так, досрочно использовать семейный капитал при возведении жилья смогут построившие жилье в многоквартирных жилых домах самостоятельно без направления местного органа власти.

В частности, средства могут пойти на погашение кредитов, предоставленных на строительство жилья. Это можно сделать независимо от вида кредита и даты заключения кредитного договора (в том числе ранее 2015 года).

Основные условия на погашение такого кредита являются:

▪состояние кредитополучателя на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на дату заключения кредитного договора;

▪отсутствие у кредитополучателя и членов его семьи в собственности жилья, общая площадь которого 15 кв. метров (в Минске – 10 кв. метров) и более на одного человека.

В министерстве отмечают, что наличие в собственности жилья определяется на дату заключения кредитного договора по составу семьи, учитываемому на дату обращения за досрочным распоряжением средствами семейного капитала.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов