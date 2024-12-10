Семейный капитал можно будет тратить по-новому
- 10.12.2024, 8:39
С нового года вступает ряд новаций по семейному капиталу.
Одно из них - досрочно использовать можно без направления местного органа власти, напоминает Министерство труда и социальной защиты Беларуси.
Так, досрочно использовать семейный капитал при возведении жилья смогут построившие жилье в многоквартирных жилых домах самостоятельно без направления местного органа власти.
В частности, средства могут пойти на погашение кредитов, предоставленных на строительство жилья. Это можно сделать независимо от вида кредита и даты заключения кредитного договора (в том числе ранее 2015 года).
Основные условия на погашение такого кредита являются:
▪состояние кредитополучателя на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на дату заключения кредитного договора;
▪отсутствие у кредитополучателя и членов его семьи в собственности жилья, общая площадь которого 15 кв. метров (в Минске – 10 кв. метров) и более на одного человека.
В министерстве отмечают, что наличие в собственности жилья определяется на дату заключения кредитного договора по составу семьи, учитываемому на дату обращения за досрочным распоряжением средствами семейного капитала.