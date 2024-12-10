Россияне прячут свои корабли от сирийских повстанцев

Россияне прячут свои корабли от сирийских повстанцев3
- 10.12.2024, 8:48
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Эскадра ВМФ ушла в открытое море.
Судьба российских военных баз в Сирии, включая ключевой порт Тартус, фактически решена. По данным спутниковых снимков сервиса Landsat, опубликованных OSINT-аналитиком MT Anderson, российские военные корабли отошли на 8 километров от берега, сообщает «Диалог».
Снимки, сделанные 8 и 9 декабря, подтверждают, что все российские корабли находятся на рейде в Средиземном море. Дара Массикот, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, считает, что выход кораблей связан с обеспечением их безопасности в условиях нарастающей угрозы со стороны сирийских повстанцев.
Российский военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что эскадра ВМФ ушла в открытое море из-за «непрогнозируемой ситуации» в регионе. Снимки, опубликованные MT Anderson, стали первым документальным подтверждением этой информации.
Вывод российских кораблей из Тартуса подчеркивает шаткость положения России в Сирии. Судьба баз, включая авиационную базу Хмеймим, остается под вопросом. Повстанцы, против которых Россия воевала почти десять лет, теперь занимают ключевые позиции в регионе и могут начать атаки на военные объекты.
Особую тревогу вызывают риски захвата повстанцами российской техники, включая истребители и бомбардировщики «Су-34» и «Су-35». Если базы не будут своевременно эвакуированы, военная техника может попасть в руки новых властей, что станет значительным ударом по престижу и возможностям российского ВПК.
Тартус как важнейшая база России в Средиземном море был ключом к поддержанию операций на Ближнем Востоке. Однако текущая ситуация демонстрирует, что Россия теряет контроль над регионом. Это усиливает сомнения в ее способности сохранять свое влияние за пределами бывшего Советского Союза.
Решение о судьбе баз в Сирии будет определяющим для дальнейшей внешнеполитической стратегии России, но уже сейчас очевидно, что ее позиции в регионе ослабли.