ISW: Россия стала перед дилеммой 10.12.2024, 8:58

Путин больше не может обеспечивать эффективный ВПК и экономическую стабильность одновременно.

Санкции против России, усугубляемые распространенной коррупцией, дефицитом рабочей силы, огромными расходами на войну в Украине и неэффективностью оборонной промышленности, подрывают способность РФ одновременно поддерживать оборонный сектор и сохранять экономическую стабильность.

Об этом пишет ISW.

«Россия продолжает сталкиваться с колоссальными расходами на поддержку своих военных действий против Украины, с растущим экономическим напряжением, дефицитом рабочей силы и системной коррупцией, что угрожает стабильности российской оборонно-промышленной базы», — говорится в сообщении.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Россия уже потратила более 200 млрд долларов на войну в Украине. С февраля 2022 года Россия потеряла не менее 700 тыс. военных убитыми и ранеными, а последние потери достигают в среднем 1000 человек в день.

По данным Украинского центра противодействия дезинформации, ликвидные активы России в Фонде национального благосостояния сократились с 140 млрд долларов (в феврале 2022 года) до 53,8 млрд (по состоянию на декабрь 2024 года). Россия увеличила зависимость от резервов в китайских юанях и продажи золота для покрытия бюджетного дефицита. Более трети национального бюджета на 2025−2027 годы планируется направить на оборонные расходы, что ставит под угрозу экономическую стабильность страны

При этом генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что уровень коррупционных преступлений, включая взяточничество, вырос почти на 30% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. В 2024 году более 30 тыс. чиновников были привлечены к ответственности за коррупционные нарушения.

Экономическое давление на Россию продолжает нарастать, что увеличивает расходы на войну и еще сильнее подрывает способность эффективно поддерживать оборонную промышленность.

Тенденции показывают, что экономическая траектория России является неустойчивой в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что создает серьезные проблемы для ее способности вести войну против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com