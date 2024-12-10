Синоптики пообещали белорусам «пару морозных дней» 10.12.2024, 9:02

Уже в конце недели.

Несмотря на продолжающуюся «положительную аномалию», которая обеспечила белорусам сравнительно теплое начало зимы, в середине месяца, согласно прогнозам специалистов, нас ждет как минимум «пара морозных дней». Где и когда столбики термометров могут опуститься до -15°С?

«Пара морозных дней», по словам авторов тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie, белорусов ждет уже в конце этой недели.

Как пояснили специалисты, уже в этот четверг, 12 декабря, над нашей страной пройдет холодный фронт и в тыл циклона начнет поступать холодный воздух арктического происхождения. Как следствие, ночью и под утро в пятницу и субботу, 13 и 14 декабря, можно ожидать «морозцы под -10°С». Дневная температура, по предварительным прогнозам, будет держаться на уровне -4..-6°С.

Согласно одной из расчетных прогностических моделей, GEM, под утро в субботы, 14 декабря, и воскресенья, 15 декабря, по востоку Беларуси температура может опускаться до -12..-15°С.

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