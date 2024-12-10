В Сирии могут «раскулачить» друга Путина 10.12.2024, 9:21

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У Геннадия Тимченко большие бизнес-интересы в этой арабской стране.

После падения режима Башара Асада в Сирии тема бизнес-активов РФ осталась в стороне. Однако Асад точно предоставлял финансовую поддержку Кремлю в обмен на военную помощь.

Больше всего пострадает друг Путина Геннадий Тимченко и российские наемники в Сирии, информирует «Агентство. Новости».

Удалось выяснить, что такие российские компании, как «Олимпик Тур» и «Синара-инт», активно строят в Латакии гостиничные комплексы. При этом имена российских инвесторов в публикациях росСМИ не называются.

Кремль всегда действует по одной и той же схеме касательно поддержки своих друзей за границей. Они предоставляют военную помощь в обмен на природные ресурсы той или иной страны.

Журналисты из Financial Times и OCCRP установили имя главного бенефициара связей между Москвой и Дамаском. Речь идет о Геннадии Тимченко, который и выиграл контракт на строительство в Сирии части газопровода из Египта к двум газоперерабатывающим заводам в Сирии.

При этом одна из компаний Тимченко также замечена в торговле сирийскими фосфатами. Еще в 2019 году компания Stroytransgaz (STG) Engineering получила контракт на эксплуатацию трех заводов Сирии по производству удобрений. В 2018 году компания STG Logistic получила 50-летний контракт на права 70% доходов от продажи продукции фосфатных рудников в Сирии.

Обе эти компания официально не связаны с Тимченко, однако ее руководят бывшие менеджеры «Стройтрансгаза», которой и владеет друг Путина.

Еще в 2023 году все эти три компании попали под санкции ЕС из-за поддержки режима Асада. В 2024 году санкции против STG Logistic ввели и США.

За поддержку Асада свои 25% в месторождении нефти и газа получила компания Пригожина Evro Polis Ltd. Даже после гибели «повара Путина» Евгений Пригожина Дамаск исправно отчисляет российской компании причитающиеся ей деньги.

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