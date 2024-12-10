Это в Сирии или в Беларуси?1
- 10.12.2024, 9:29
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Все совпадения не случайны, а то, что, пока не сошлось, имеет шанс произойти в будущем.
Посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари высказался о последних событиях. Все совпадения не случайны, а то, что, пока не сошлось, имеет шанс произойти в будущем, пишет «Салiдарнасць».
«Крах коррупционной системы за считанные дни свидетельствует о ее непопулярности и отсутствии поддержки как в обществе, так и среди армии и вооруженных сил.
Позорный и унизительный побег главы этой системы под покровом ночи, без какого-либо чувства национальной ответственности перед страной, подтверждает необходимость произошедших изменений и пробуждает надежду на лучшее будущее и предоставление возможности развития как людям, так и инфраструктурам страны, а также исправление последствий разрушений и опустошений, постигших Сирию, страдающую от низменных интересов торговцев Родиной, любителей манипуляций, дешевых лозунгов и профессиональных лжецов, которые десятилетиями наживались на достоинстве людей, подвергая народ различным видам угнетения, жестокости и преследования квалифицированных специалистов, вытесняя политическую и культурную элиту».
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