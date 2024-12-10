У белорусских коров нашли опасную болезнь 3 10.12.2024, 9:44

5,010

Она угрожает и людям.

Белорусские чиновники обеспокоены падежом крупного рогатого скота. Как обнаружили журналисты «Зеркала», причиной проблемы может быть рост случаев бруцеллеза. Информацию о вспышке бруцеллеза среди коров редакции подтвердил источник, знакомый с ситуацией, и BELPOL.

Для животного бруцеллез может быть смертельным. Например, лечение бруцеллеза у крупного рогатого скота до сих пор не разработано. У людей на ранней стадии с болезнью легко справиться, но без лечения она приводит к разрушению внутренних органов.

Люди могут заразиться бруцеллезом при контакте с больным животным или употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него молочных продуктов (сыр, масло, творог), а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса. Болезнь напоминает грипп и проходит тяжело. Летальных исходов среди людей около 2%.

СМИ пишет, что бруцеллез среди коров обнаружили в начале лета, преимущественно в Могилевской области. «В результате животное массово идет на убой и на Могилевский мясокомбинат. Молоко приходится направлять на те виды переработки, у которых высокая температура обработки. То есть из молока зараженных коров нельзя производить сыр, масло и питьевое молоко. Его пускают только на сухое молоко», — говорит собеседник издания. Осенью массовые случаи бруцеллеза выявили и в Витебской области.

Документы свидетельствуют, что Минздрав заговорил о росте случаев бруцеллеза на Могилевщине еще в марте 2024-го. Раньше такие случаи были единичными. Например, с июня 2023-го по середину декабря такой диагноз в Могилевской области поставили одному человеку. А с 13 декабря 2023-го по 29 февраля 2024 года новых пациентов было уже 11.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com