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Абхазские марионетки просят Кремль о помощи

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  • 10.12.2024, 9:47
  • 4,864
Абхазские марионетки просят Кремль о помощи

Россия перестала содержать сепаратистов.

И. о. «премьер-министра» Абхазии Валерий Бганба направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о возобновлении социальных выплат в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова самого «премьер-министра».

«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», – рассказал Бганба.

Ранее на заседании энергетического штаба «глава» так называемого правительства Абхазии отметил значительные расходы на оплату электроэнергии из России.

Российская сторона прекратила все социальные выплаты, кроме пенсий, с ноября 2023 года, после частичной приостановки в сентябре.

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