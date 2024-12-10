КГБ случайно выдал двух сотрудников 4 10.12.2024, 9:58

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Один из них — выходец из элитного подразделения.

В метаданных файла, который опубликовал телеграм-канал КГБ, случайно оказался человек, составивший список «террористов», указан как Алексей Провоторов. По данным проекта Digital intelligence team, ему 40 лет. Он родился в Минске, сейчас живет в Минском районе, пишет «Наша Нива».

После школы Провоторов получил высшее образование, а параллельно работал на Минском заводе шестерен.

Мужчина долгое время работал в сфере образования — в 24-й гимназии в Минске, в управлении образования администрации Партизанского района столицы, в Минском гуманитарно-лингвистическом колледже, Минском государственном высшем радиотехническом колледже и в Минском государственном лингвистическом университете.

А после 2012 года перешел работать в управление КГБ по Минску и Минской области, которое в базах называется военной частью № 53890.

Человека, обозначенного как автор последнего изменения списка «террористов», зовут Александр Антонович. По данным Digital intelligence team, это 51-летний уроженец Минска, который долгое время жил в Украине (возможно, там работали его родители). В 1997 году получил белорусское гражданство.

У Антоновича есть служебный и дипломатический паспорта. Он выходец из элитного подразделения КГБ, с 1990-х и как минимум до 2006 года работал в управлении военной контрразведки КГБ (возможно, до 2016 года — в базах с 2006 по 2016 отдел не конкретизируется).

Это управление занимается «защитой вооруженных сил от внешних и внутренних факторов, влияющих на способность выполнять задачи и поддерживать боевую готовность войск». Короче говоря, следит за военнослужащими.

Не позднее 2016 года он перешел на работу в центральный аппарат КГБ. Неизвестно, что входит в спектр задач Антоновича, но очевидно, что он занимается также и репрессиями против белорусов.

Мужчина несколько раз летал по дипломатическому паспорту в разные страны Европы — например, в Германию, Францию, Украину, Польшу, Австрию, Литву и Латвию. А в 2010 и 2011 годах ездил по служебным делам в Ливан.

В свободное время Антонович занимается охотой — в телеграме он в многочисленных тематических группах.

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