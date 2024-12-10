Израиль нанес массированный удар по авиабазам Сирии 10.12.2024, 10:05

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ЦАХАЛ атаковал 250 военных объектов.

Военно-воздушные силы Израиля атаковали более 250 военных объектов на территории Сирии за последние несколько дней, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ». «Это одна из крупнейших наступательных операций в истории [израильских] военно-воздушных сил», — отметил источник радиостанции в оборонных структурах страны.

По его словам, целями ударов стали десятки истребителей сирийских ВВС, десятки зенитных ракетных систем, объекты для производства и хранения вооружений, а также запасы ракет класса «земля — земля». Как сообщает Al Jazeera, под атакой оказались три крупных авиабазы в Сирии: в Камишили на севере страны, в третьем по величине городе республики Хомсе, а также аэропорту Меззе в Дамаске. В результате ударов были уничтожены десятки истребителей и вертолетов, отмечает телеканал Al Arabiya.

Израильские силы также атаковали район Барза на севере Дамаска, по которому было выпущено 15 ракет. В результате разрушены несколько зданий научно-исследовательских институтов. Кроме того, по данным Al Mayadeen, под бомбардировку попали научные центры в Джемрайе (расположен севернее Дамаска) и Масьяфе (запад провинции Хама). Один из ударов пришелся по центру управления радиоэлектронной борьбы в районе Акраба на юго-востоке сирийской столицы.

До этого Израиль нанес удары по позициям сирийской армии в Латакии, расположенной на побережье Средиземного моря, а также атаковал склад вооружения близ города Изра в провинции Деръа.

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