Урок для Лукашенко 4 Андрей Бронишевский

10.12.2024, 10:10

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Русские тебя всегда бросят, сынок.

В воскресенье сирийские повстанцы вошли в Дамаск. Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали передал им власть, официально зафиксировав конец пятидесятичетырехлетнего правления семьи Асадов. Получилось симметрично к пятничной новости о том, что Лукашенко и Путин подписали договор о гарантиях безопасности. Русские тебя всегда бросят, сынок. И даже ни разу не всплакнут.

Глазом моргнуть успели

Россия проиграла в Сирии по очкам, но есть шанс закончить партию вничью. Главное сейчас – договориться о сохранении российских военных баз, написал российский канал «Пинта разума».

С российскими базами в Сирии пока все очень туманно. Но главная задача российской пропаганды на текущем этапе – не базы. Главное убедительно объяснить, как Путин опять всех переиграл.

Пока убедительных объяснений придумать не получается. Падение режима Асада получилось слишком стремительным. Когда 27 ноября коалиция исламистских группировок во главе с Хайят Тахрир аш-Шам начала свое наступление, ничто не предвещало позорной развязки. И даже после падения Алеппо за три дня казалось, что Асаду есть что терять и, что терять это он будет еще долго. И может быть, даже, сумеет потерять не все.

Но после Алеппо пала Хама, за ней Хомс. На фоне краха власти Асада на западе страны курдские отряды Сирийских демократических сил начали наступление на северо-востоке. С юга двинулась светская оппозиция. Удары российской авиации и беспомощные контратаки сирийской армии не смогли даже всерьез замедлить продвижение повстанцев. Войска Асада бежали, роняя танки.

Повстанцам достались богатые трофеи, включая российские военные самолеты и российские комплексы С-300. 7 ноября повстанцы взяли Пальмиру и подошли к пригородам Дамаска.

Но даже, после этого режиму Асада давали еще как минимум три дня. В итоге сирийской стабильности хватило на несколько часов. Асад бежал из города и страны, повстанцы вошли в Дамаск, а премьер-министр официально объявил о передаче власти. Руководство сирийской армии приказало войскам сложить оружие. К концу дня в воскресенье Асад нашелся в Москве уже в официальном статусе бывшего президента.

Невыученные уроки

В пятницу, когда повстанцы двигались к Дамаску, Лукашенко и Путин подписали в Минске договор о гарантиях безопасности. Путин прокомментировал подписание договора в непривычно сдержанной для себя манере.

«Этот договор позволит надежно защитить безопасность России и Беларуси», — сказал он.

Семь лет назад, гарантируя такую же безопасность Асаду, Путин был гораздо более красноречивым.

«Если эти террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели», — сказал он в 2017 году, выступая на российской военной базе в Хмеймим.

Возможно, трясти во все стороны гарантиями безопасности в пятницу Путину было немного неловко. Потому что как раз в этот день стало известно, что российские власти отказали Асаду в поддержке, которую он выпрашивал во время своего последнего визита в Москву. Основанием для отказа стало то, что у российских властей теперь есть другие приоритеты. Приоритеты есть, а сил на все приоритеты уже не хватает.

Поэтому путинских гарантий хватит, пока приоритеты опять не переменятся. Или пока для гарантий безопасности будет достаточно вербальных интервенций. А потом — в лучшем случае безопасный коридор и гуманитарное убежище где-нибудь в районе Ростова.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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