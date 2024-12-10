Назначен новый ректор ЕГУ 1 10.12.2024, 10:16

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Им стал литовец.

Координационный совет и Всеобщее собрание соучредителей Европейского гуманитарного университета сообщили о назначении доктора Вилюса Шадаускаса ректором ЕГУ на срок пять лет.

Он получил степень доктора образования в Университете Витаутаса Великого и степень бакалавра и магистра истории в Литовском университете педагогических наук. Избранный в процессе конкурсного отбора среди тринадцати кандидатов из пяти стран, господин Вилюс официально приступит к выполнению обязанностей ректора 6 января 2025 года.

Вилюс присоединился к ЕГУ в 2018 году и быстро достиг высших управленческих позиций: прежде чем стать исполняющим обязанности ректора в марте 2024 года, он работал руководителем отдела стратегического планирования и канцлером.

Руководящие органы ЕГУ избрали господина Вилюса, основываясь на его соответствии требованиям к должности ректора, его хорошей работе в качестве исполняющего обязанности ректора, его перспективном видении будущего ЕГУ и долгой преданности учреждению, говорится в сообщении университета.

Отмечается, что господин Вилюс заступает на должность ректора в условиях чрезвычайных вызовов и стремительных изменений в университете и в регионе. Получив аккредитацию на семь лет, высшее руководство учреждения сосредоточит внимание на увеличении набора, повышении научно-исследовательского потенциала, расширении спектра программ и укреплении финансов университета.

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