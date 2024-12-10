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В Тбилиси сожгли гроб с изображением пророссийского олигарха Иванишвили

  • 10.12.2024, 10:31
В Тбилиси сожгли гроб с изображением пророссийского олигарха Иванишвили

Протесты в Грузии идут уже 11 дней.

В Тбилиси вечером 9 декабря протестующие сожгли гроб, внутри которого было изображение пророссийского олигарха, основателя провластной партии Грузинская мечта Бидзины Иванишвили.

Об этом сообщает NewsGeorgia.

Отмечается, что символический гроб сожгли возле здания парламента Грузии. Ранее на протестах несколько раз жгли флаги «Грузинской мечты» и чучело Иванишвили.

Кроме того, протестующие снова украсили новогоднюю елку лозунгами и фотографиями демонстрантов, которые пострадали во время разгонов и задержаний.

За день до этого коммунальные службы убрали все фотографии и повесили на елку несколько праздничных гирлянд.

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