В Тбилиси сожгли гроб с изображением пророссийского олигарха Иванишвили 10.12.2024, 10:31

Протесты в Грузии идут уже 11 дней.

В Тбилиси вечером 9 декабря протестующие сожгли гроб, внутри которого было изображение пророссийского олигарха, основателя провластной партии Грузинская мечта Бидзины Иванишвили.

Об этом сообщает NewsGeorgia.

Отмечается, что символический гроб сожгли возле здания парламента Грузии. Ранее на протестах несколько раз жгли флаги «Грузинской мечты» и чучело Иванишвили.

Кроме того, протестующие снова украсили новогоднюю елку лозунгами и фотографиями демонстрантов, которые пострадали во время разгонов и задержаний.

За день до этого коммунальные службы убрали все фотографии и повесили на елку несколько праздничных гирлянд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com