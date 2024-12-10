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Белорусский режим не зря боится

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  • Telegram-канал «Письма к дочери»
  • 10.12.2024, 10:35
  • 2,276
Белорусский режим не зря боится

В сирийском телевизоре стабильность тоже держалась до последнего.

Вот не буду врать, не думал я субботу, что через три дня опять буду тебе писать про сирийскую стабильность. Еще когда в субботу вечером ложился спать, какая-никакая стабильность у Асада все-таки была. А когда проснулся в воскресенье оказалось, что она внезапно кончилась.

И получается, что в общей сложности, от полной стабильности в президентском дворце до покупки квартиры в Москве для гуманитарного убежища Асаду потребовалось две недели. Хотя даже после Алеппо за три дня ничто не предвещало, что сирийская стабильность так быстро кончится.

Потому что у стабильности же было буквально все. Такая стабильность вообще редко у кого бывает. Сирийская стабильность была прочнее белорусской на 15 процентных пунктов, если верить результатам последних сирийских выборов в 2021 году. А почему бы нам им не верить? Я считаю, что сирийские выборы были такими же честными, открытыми и демократичными как белорусские.

Я, правда, не могу тебе достоверно сказать, куда делись тринадцать с половиной миллионов сирийцев, которые три года назад проголосовали за Асада. Ну, видимо, примерно туда же, куда делись четыре с половиной миллиона белорусов, которые в двадцатом году проголосовали за гаранта белорусской стабильности. И туда же, куда денутся два с половиной миллиона человек, которые за него подписались в этом году.

И братские гарантии безопасности у Асада были не хуже, чем у кое-кого. И армия сирийская на совместных маневрах побеждала любого невероятного противника. Может даже лучше, чем белорусская.

Но потом оказалось, что при виде вероятного противника сирийская армия, роняя танки, сразу переходит к альтернативно-наступательным маневрам. При том, что в отличие от белорусских, сирийским генералам приходилось все-таки воевать не только у себя в телевизоре. Но, видимо, им это не очень понравилось.

И вот хочу тебе заметить, что чем дальше, тем лучше я понимаю белорусские власти. В смысле зачем они так боятся своей собственной электоральной кампании. Потому что они-то свою стабильность знают лучше, чем мы с тобой. И понимают, что стабильность стабильна, пока ее стабильность никто не проверял.

А с какой стороны стабильность могут проверить белорусские власти не знают. Поэтому нервничают. Поэтому рассказывают в телевизоре, что к стабильности лучше близко не подходить. Потому что иначе стабильность за себя не ручается.

И я хочу тебе напомнить, что в сирийском телевизоре стабильность тоже держалась до последнего. Вот уже в пригородах Дамаска стабильность кончилась, а в телевизоре все было как всегда стабильно.

Ты мне можешь, конечно, сказать, что у сирийских повстанцев есть оружие, а у нас нет даже повстанцев. А я тебе скажу, что все стабильности стабильны одинаково, а заканчивается каждая по-своему.

Вот некоторым надо сначала потерять Алеппо за три дня.

Telegram-канал «Письма к дочери»

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