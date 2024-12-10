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Свитан: Россияне попали в «капкан» на «трассе смерти»

  • 10.12.2024, 10:39
  • 1,876
Свитан: Россияне попали в «капкан» на «трассе смерти»
Роман Свитан

У ВСУ есть успехи в Курской области.

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в Курской области РФ - в частности, в районе населенного пункта Погребки, где проходит трасса на Льгов. Об этом в комментарии «24 Каналу» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, россияне, используя технику и пытаются выбивать Силы обороны Украины с их позиций, но им это не удается. При этом войска РФ попали в «капкан» на «трассе смерти» и понимают, что это «их дорога в один конец».

«Мы их зацепили там, и они будут драться, упираться, но не отойдут», - прогнозирует аналитик.

Он подчеркнул, что на этом направлении идет активное уничтожение врага, ведь плотность его войск на других направлениях меньше:

«Наши войска продвигаются в сторону Рыльска, Курчатова, то есть в сторону Курской атомной станции. Продвижение небольшое, но положительное, динамика есть, выполняются боевые задачи».

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