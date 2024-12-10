Дебютировал недорогой конкурент Tesla от Huawei 10.12.2024, 10:42

С автопилотом и без заднего стекла.

В Китае презентовали новый Avatr 06. Электрический седан от Huawei поступит в продажу в начале 2025 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Avatr 06 — обтекаемый седан D-класса с плавными обводами кузова, ракообразной крышей и выраженным «носом». Тоненькие диодные фары являются визитной карточкой автомобилей Avatr. Заднее стекло у седана отсутствует, а вместо зеркал установлены камеры.

Китайский электромобиль станет более дешевой альтернативой Tesla Model 3, ведь имеет схожие размеры.

Габариты Huawei Avatr 06:

длина — 4855 мм;

ширина — 1960 мм;

высота — 1450 мм;

колесная база — 2940 мм.

Салон Avatr 06 не показали, отметили лишь, что мультимедиа использует операционную систему Huawei Harmony OS. Кроме того, авто получит инновационный автопилот от Huawei.

Электромобиль Avatr 06 предложат в 338-сильной заднеприводной и 590-сильной полноприводной версиях. Аккумулятор CATL на 82 кВт∙ч обеспечит запас хода 600-650 км.

Кроме того, предложат версии с 1,5-литровым бензиновым мотор-генератором — заднеприводную на 310 сил и полноприводную 485-сильную. Батарея там меньше (39 кВт∙ч), поэтому в электрическом режиме можно будет проехать 210-230 км. Суммарный запас хода на бензине и электротяге составит 1050-1100 км.

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