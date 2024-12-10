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Есть одна неувязочка

  • Владимир Пастухов
  • 10.12.2024, 11:05
Есть одна неувязочка

Вряд ли это было в меню.

Мнение респектабельной экспертной публики переменчиво, как осенняя погода. Еще вчера в воздухе пахло революционной грозой, все смаковали позор Путина и обсуждали, станет ли он следующим. А вот сегодня повсюду слышен шелест конспирологии – мол, опять Путин всех перехитрил, заранее договорился с Нетаньяху, а может, и с Эрдоганом, походя семафоря Трампу катафотами. Короче, все это, оказывается, так и было задумано, – тот же спектакль при небольшой смене декораций.

Конечно, можно и так Асада подставить. Но есть одна неувязочка. Если ты с кем-то с самого начала договорился, то ты не бомбишь его оголтело неделю прежде, чем приступить к реализации своих договоренностей. Конспирологическая теория о всех обыгрывшем Путине действительно хороша, но только в нее не вписываются русские «сушки», которые утюжили Алеппо, пока не поняли, что подмога не придет, и русских братишек опять не туда завербовали. Так что теперь о базах придется договариваться именно с теми ребятами, которых допекали взлетавшие с этих баз штурмовики. Не самое простое дело, вряд ли это было в меню…

Владимир Пастухов, Telegram

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