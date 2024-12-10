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История «великих побед» Путина

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  • Юрий Бутусов
  • 10.12.2024, 11:16
  • 5,182
История «великих побед» Путина

Все авантюры России заканчиваются именно так.

10 лет врали про победы, 10 лет тратили миллиарды долларов для поддержки Асада, 10 лет бомбили Сирию и уничтожили города и села, 10 лет воевали против народа Сирии и бесполезно потеряли сотни российских военнослужащих и наемников в этих боях, убили тысячи сирийцев.

И вот результат — позорное бегство, бросили десятки тысяч сторонников Асада, которые им поверили и работали на Россию. Россия так делала и так будет всегда.

Все авантюры Путина закончатся именно так.

Юрий Бутусов, «Цензор.нет»

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