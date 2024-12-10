«Первый раз через Тересполь поехал — и бац»2
- 10.12.2024, 11:26
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О ситуации на границе Беларуси с ЕС в начале декабря.
На границе Беларуси продолжаются незаконные проверки телефонов, «беседы» с силовиками и задержания.
Брестская область — на втором месте в Беларуси по количеству административных судов осенью 2024 года. Там прошло как минимум 278 «политических» судебных процессов, большая часть из них была в Бресте. Причем именно в этом городе судят тех, кого задержали на границе по возвращении в Беларусь.
Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе.
В приграничных чатах подтверждают, что силовики устраивают допросы не только на въезде в Беларусь, но и на выезде:
«РБ — РП, 02.12 («Минсктранс»). 00.10 — выехали из Минска. 05.26 — приехали на границу (со всеми остановками), (перед нами пару автобусов). Около 06.20 проходили паспортный контроль у наших, без проверки багажа. Но долго ждали людей с беседы. 10.52 — заехали к полякам. 11.27 — прошли паспортный контроль, досмотр. 11.30 — выехали от поляков».
«А теперь и на выезд берут на беседу? Раньше только иностранцев на въезд».
«Видимо, их просто долго проверяли. Потому что также была с нами женщина из Италии, с ВНЖ Беларуси, так ее долговато смотрели».
О допросах белаоусов при возвращении домой в приграничных чатах в основном пишут завуалированно:
«Сегодня [3 декабря], «Эколайнс», Вильнюс — Минск в 10.55 (из Каунаса). Общее время в пути — 6 часов. В автобусе 43 человека, одного сняли, вез кастет. На границе спокойно, но очень все медленно, как можно без очереди проходить за 3,5 часа?!».
«Автобус Вроцлав — Минск [4 декабря]. 15.20 — выехали с автовокзала. 00.10 — приехали на границу. 00.25 — заехали к полякам. 02.00 — прошли поляков. 06.05 — прошли РБ. Время РБ (стояли и ждали людей с допроса). Итого: 6 часов».
«Что делать, если гражданину Литвы поставили запрет на въезд в Беларусь? А очень надо туда поехать.
Причина: возит авто в Украину на продажу — значит, для армии Украины. Но ездил [в Беларусь] много раз до этого через [пункт пропуска] Мядининкай и проходил беседы без проблем. А первый раз через Тересполь поехал — и бац».
«Тересполь — Брест. На границе в 09.40 [9 декабря], время польское. Границы прошли за час. Еще час ждали с допросов. Итого: 2 часа».