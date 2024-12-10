Из общежития в Слуцке эвакуировали 320 человек

Из общежития в Слуцке эвакуировали 320 человек2
- 10.12.2024, 11:38
Пожар произошел в одной из комнат первого этажа.
В Слуцке загорелось общежитие местного сыродельного комбината, сообщают в МЧС. Пожар произошел в одной из комнат первого этажа. Когда спасатели прибыли на место, густой дым уже распространился по этажу.
Из-за того, что в здании сработала пожарная сигнализация, люди самостоятельно выбрались на улицу — всего 320 человек (из них 85 детей). Одного мужчину без сознания спасатели обнаружили в коридоре: его вынесли туда другие жильцы. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Огонь повредил лишь постельные принадлежности на площади 2 кв. м. Точная причина пожара выясняется.