закрыть
10 декабря 2024, вторник, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Из общежития в Слуцке эвакуировали 320 человек

2
  • 10.12.2024, 11:38
Из общежития в Слуцке эвакуировали 320 человек

Пожар произошел в одной из комнат первого этажа.

В Слуцке загорелось общежитие местного сыродельного комбината, сообщают в МЧС. Пожар произошел в одной из комнат первого этажа. Когда спасатели прибыли на место, густой дым уже распространился по этажу.

Из-за того, что в здании сработала пожарная сигнализация, люди самостоятельно выбрались на улицу — всего 320 человек (из них 85 детей). Одного мужчину без сознания спасатели обнаружили в коридоре: его вынесли туда другие жильцы. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Огонь повредил лишь постельные принадлежности на площади 2 кв. м. Точная причина пожара выясняется.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов