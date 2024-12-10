Новая российская подлодка «засветилась» в китайском порту 4 10.12.2024, 11:43

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Она вооружена «Калибрами».

Новейшая российская ударная подлодка проекта 636.3 под названием «Уфа», вооруженная крылатыми ракетами «Калибр», 9 декабря вошла в китайский порт Циндао. Она прибыла в порт в сопровождении вспомогательного буксира «Алатау», а во время транзита в Тихоокеанский флот, к которому приписан, прошла мимо ряда мест, что вызвало беспокойство союзников США.

Об этом пишет американское издание Newsweek. Отмечается, что «Уфа» – относительно новая подлодка, спущенная на воду в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге, но приписанная к Тихоокеанскому флоту.

Издание отмечает, что прибытие «Уфы» и «Алатау» состоялось через неделю после того, как в Циндао прибыла еще одна корабельная группа российского военно-морского флота. Ракетоносные корветы «Громкий», «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в сопровождении вспомогательного танкера «Печенга» покинули Циндао в день, когда должна была прибыть подлодка.

«Российская подлодка достигла Индо-Тихоокеанского региона в октябре, когда она предприняла заходы в порты Индии, Индонезии и Малайзии. 28 ноября ее заметили во время транзита в Южно-Китайском море у побережья Филиппин, союзника Соединенных Штатов по договору. Еще один союзник США по договору, Япония, сообщила, что подлодка и спасательный буксир России 3 декабря плыли на север в водах между двумя юго-западными островами страны в Филиппинском море», — отметил журнал.

Что известно о проекте 636.3 «Варшавянка»

Б-588 «Уфа» — представитель еще советского типа подлодок, известных как проект 636/636.3 "Варшавянка" (Improved Kilo по классификации НАТО). Она имеет дизельную энергетическую установку и вооружена крылатыми ракетами «Калибр» и торпедами. Задача такой лодки – удары по наземным объектам с помощью ракет, а также преследование и уничтожение надводных и подводных целей торпедами.

Что интересно, Китай также имеет на вооружении аналогичный тип подлодок, который называется «проект 636/636М». Всего на вооружении Китая находится 10 подлодок «Варшавянка» (2 636 и 8 636М).

Россия в целом имела на вооружении 11 таких подлодок: четыре на Черном море, две в Средиземном море, остальные в Балтийском и Тихоокеанском. Подлодка Б-237 «Ростов» из состава Черноморского флота в сентябре 2023 года была критически повреждена ударом украинских ракет на судоремонтном заводе во временно оккупированном Севастополе. Оккупанты пытались восстановить лодку, но в августе 2024 года новый удар ВСУ окончательно поставил точку на ее существовании.

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