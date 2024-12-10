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Лукашисты предали Асада

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  • 10.12.2024, 11:49
  • 6,988
Лукашисты предали Асада

Белорусский режим перестал поддерживать беглого диктатора.

Лукашисты открестились от поддержки сирийского диктатора Башара Асада.

«Да, безусловно, за развитием событий в Сирии мы внимательно наблюдаем. Хоть и не являемся заинтересованным игроком в регионе и никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела», — сказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Она также высказалась о «дружественном сирийском народе», хотя неделю назад МИД выразил поддержку «президенту Сирии Башару Асаду, правительству и народу братской Сирии» в связи с «атаками террористических формирований в провинциях Алеппо и Хама».

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