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ВСУ ударили по российскому военному аэродрому «Энгельс»

  • 10.12.2024, 11:55
  • 5,646
ВСУ ударили по российскому военному аэродрому «Энгельс»

Его атаковали БПЛА.

РосСМИ сообщают о том, что утром 10 декабря беспилотники ВСУ якобы атаковали военный аэродром «Энгельс» в Саратовской области. Информацию подтвердил губернатор края Роман Бусаргин.

В последний раз аэродром «Энгельс» был подвержен атаке со стороны беспилотников 5 декабря, пишет «Диалог».

В тот день было повреждено минимум два самолета «Ту-95», которые наносили удары по территории Украины. Также российские паблики сообщали и о двух «300-х» среди военнослужащих РФ.

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