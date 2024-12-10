ВСУ ударили по российскому военному аэродрому «Энгельс» 10.12.2024, 11:55

5,646

Его атаковали БПЛА.

РосСМИ сообщают о том, что утром 10 декабря беспилотники ВСУ якобы атаковали военный аэродром «Энгельс» в Саратовской области. Информацию подтвердил губернатор края Роман Бусаргин.

В последний раз аэродром «Энгельс» был подвержен атаке со стороны беспилотников 5 декабря, пишет «Диалог».

В тот день было повреждено минимум два самолета «Ту-95», которые наносили удары по территории Украины. Также российские паблики сообщали и о двух «300-х» среди военнослужащих РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com