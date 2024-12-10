Польские визовые центры стали обзванивать белорусов, которым удалось записаться на подачу 8 10.12.2024, 12:00

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Не продиктовал код — отменяют запись.

В TikTok стали появляться видео о том, что белорусам, которые записались на подачу документов в визовые центры Польши, звонят сотрудники ВЦ. Они интересуются, как человек поймал «окошко». Тех, кто воспользовался помощью агентств, ждут неприятные новости. «Зеркало» узнало, что происходит.

По информации TikTok-аккаунта @nashivpolshe, визовые центры Польши «устроили внеплановую проверку». В частности, речь идёт о ВЦ Минского консульского округа.

— Они звонят клиентам, которые записались на декабрь в визовые центры Минска, Могилева и Гомеля, и просят подтвердить регистрацию. Для этого спрашивают, самостоятельно ли записывался человек или через агентство. Если через агентство, эту запись могут аннулировать, — рассказывается в соцсети. — Если человек говорит, что записывался сам, во время звонка ему на почту высылают код подтверждения, который нужно им озвучить. Соответственно, если у вас нет доступа к почте, с которой вы регистрировались или вас регистрировали, то вашу запись также могут аннулировать.

О похожей ситуации рассказывает и TikTok-аккаунт @kat_visa.

— Визовый центр польский стал неожиданно обзванивать людей с вопросом о том, каким образом вы записались [на подачу] и с какой почты регистрировались. Очень многие, естественно, потерялись. Кто сказал, что регистрировался с чьей-то помощью, сразу получили аннулирование записи, — описывает ситуацию ведущая TikTok-аккаунта. — Очень печальная история. Очень обидно за людей, которые долго ждали. Теперь им придётся записываться заново. Но самое обидное, что люди, которые могли регистрироваться самостоятельно, делая просто много почт и не помня, с какой именно они зарегистрировались, точно так же могли получить аннулирование записи <…>.

«Поскандалив, подавался»

Визовая эксперт Анастасия Лысоковская говорит, что, насколько ей известно, практику с проверочными звонками используют впервые.

— Звонки наблюдаем с 29 ноября. Мне пока сообщали о том, что звонят из визовых центров Минского округа. Информации по другим округам пока не поступало, — рассказывает собеседница. — Все проверки, о которых мне известно, происходят по декабрьским записям, в основном набирают за пару дней до подачи. Суть — уточнить, как человек записался. Если с чьей-то помощью, узнаю́т, было ли это через агентство. Если заявитель отвечает положительно, регистрацию аннулируют. Случалось, люди отвечали, что им помогали родственники. Быстро узнать у них высланный на почту код не получалось. Запись в этих случаях аннулировали не всегда.

По словам Анастасии, бывало, человек не заметил звонок и не снял трубку. Затем он приезжал в ВЦ в нужную ему дату и, «поскандалив», подавался.

— Все это рандомно, кого-то, кто не ответил, разворачивали. Но пока в большинстве случаев, о которых я слышала, если не дозваниваются, пропускают, — говорит она. — Есть ситуации, когда человеку, не снявшему трубку, на почту присылали код. Мой совет: перед походом на подачу проверьте имейл и идите к ним с кодом.

Одна из возможных причин появления звонков — борьба с «помогаторами». Несмотря на это, говорит Анастасия, люди всё равно не перестанут обращаться в агентства, так как «записаться на подачу самому сложно».

— Моя рекомендация, но не инструкция: если вам звонят и представляются, что это сотрудники ВЦ, уточните, с кем вы разговариваете, и с особой осторожностью раскрывайте персональные данные, — резюмирует собеседница.

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