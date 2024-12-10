Зачем Путин его спас? 12 Андрей Окунь

10.12.2024, 12:10

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Россия не смогла спасти Сирию, но забрала диктатора Асада.

Сирийская авантюра, начавшаяся с короткого триумфа, закончилась стремительным провалом. Россия не смогла спасти Сирию, но спасла диктатора Асада. Накануне он с членами семьи прибыл в Москву.

С одной стороны, Путин не справился с позицией старшего политического партнёра и ответственностью, которая в таком положении неминуемо накладывается: он не уберёг лояльный себе режим от развала, не защитил территорию, за которую «вписался».

С другой стороны, был выполнен план минимум, и Башара Асада не оставили на произвол судьбы. Его спасли, не забыв прежних договорённостей о защите. И это важный момент, сдувающий завесу тайны с главной загадки современной России: «О чём думает и чего желает великий Владимир Путин?»

Ответ на этот вопрос отыскивается вот в таких, на первый взгляд, необязательных решениях. Ведь, откровенно говоря, Асада можно было и не спасать. Как политический субъект он закончился, и ничего кроме пустой оболочки после себя не оставил. Отработанный материал, выброшенный на помойку истории.

Тогда зачем Путин его спас? Уж точно не из эмоциональных побуждений и переживаний о чужой судьбе. «Не уберегли Сирию, ну хоть тебя, горемыку, давай спасём…» — данная риторика несостоятельна, люди на той политической высоте слишком давно гонятся исключительно за личной выгодой, чтобы помнить, каково это заботиться о других.

Хотя нечто человеческое не чуждо и таким персонам, как Владимир Путин. Только оно проявляется не в заботе о других людях, а в заботе о самом себе. Когда российский президент предоставляет тихую гавань уже бывшему сирийскому коллеге, он думает не столько о судьба Асада, сколько подкладывает соломку для себя.

Спасение Асада в Москве — это практически публичное высказывание. Оно гласит примерно так: «Революция революцией, но есть вещи поважнее свержений режимов: жизнь высшей политической элиты, которая должна оставаться неприкосновенной несмотря ни на что».

Спасая Асада, Путин спасал самого себя в надежде, что случись критическая ситуация, то его тоже не бросят. Пусть никто этого не произносит, но эта позиция проявляется в действиях и заявлениях.

Андрей Окунь, Telegram

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