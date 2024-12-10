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Более 44% украинцев заявили о доверии к Трампу

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  • 10.12.2024, 12:19
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Более 44% украинцев заявили о доверии к Трампу

Это самый высокий показатель в Европе.

Более 44% украинцев говорят о доверии к избранному президенту США Дональду Трампу, что существенно больше, чем во всех европейских странах.

Как сообщает «Европейская правда», об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу Центра «Новая Европа».

44,6% респондентов заявили о доверии к Дональду Трампу, что существенно больше, чем показатели даже наиболее благосклонной к Трампу Венгрии, где Трампу доверяют 37%.

Например, во Франции Трампу доверяли 16%, в Великобритании – 30%.

Вероятно, за таким высоким уровнем поддержки стоит ожидание от новой администрации США более решительной политики в отношении Украины, или определенные надежды на обещания Трампа о «быстром восстановлении мира».

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