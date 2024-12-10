Кишечную палочку обнаружил в популярном белорусском сыре 1 10.12.2024, 12:19

1,980

Сейчас продукция под усиленным лабораторным контролем.

Бактерии группы кишечной палочки обнаружили в сырах одного из белорусских предприятий. Об этом заявили в Россельхознадзоре.

«При отборе проб и дальнейшем использовании продукции предприятий руководствуйтесь требованиями Положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)», – сказано в сообщении ведомства подчиненным структурам.

Бактерию выявили в сыре Щучинского филиала «Молочного мира».

Из-за этого Россельхознадзор попросил изменить статус филиала в Реестре предприятий Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».

Такое действие говорит о том, что бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в продукции предприятия впервые. При повторных нарушениях примут более жесткие меры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com