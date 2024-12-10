Кишечную палочку обнаружил в популярном белорусском сыре

Кишечную палочку обнаружил в популярном белорусском сыре1
- 10.12.2024, 12:19
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Сейчас продукция под усиленным лабораторным контролем.
Бактерии группы кишечной палочки обнаружили в сырах одного из белорусских предприятий. Об этом заявили в Россельхознадзоре.
«При отборе проб и дальнейшем использовании продукции предприятий руководствуйтесь требованиями Положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)», – сказано в сообщении ведомства подчиненным структурам.
Бактерию выявили в сыре Щучинского филиала «Молочного мира».
Из-за этого Россельхознадзор попросил изменить статус филиала в Реестре предприятий Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».
Такое действие говорит о том, что бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в продукции предприятия впервые. При повторных нарушениях примут более жесткие меры.