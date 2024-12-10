Сколько стоят сладкие новогодние подарки в 2024 году? 1 10.12.2024, 12:24

Цена стартует от 5,59 рублей.

Сколько стоят сладкие новогодние подарки? В какую сумму можно уложиться?

«АиФ» изучил новогодние каталоги основных белорусских производителей. Цена сладкого подарка в основном зависит от веса продукта, состава, вида упаковки (картон, текстильный мешок и т. д.).

Самое доступное предложение в каталоге «Коммунарки» – набор весом 260 г за 5,59 руб. Одно из самых дорогих предложений представляет собой мягкую плюшевую игрушку в виде медвежонка или змеи (символ наступающего года по восточному календарю), в комплекте с которыми идут 1,5 кг сладостей, – 66,5 руб. Набор конфет весом 3 кг (без игрушки) – 68,11 руб.

Примерно такие же предложения и диапазон цен у «Спартака» – от 8,19 до 68,1 руб. в зависимости от вида набора. Есть свои наборы у фабрики «Слодыч», «Красного пищевика» и других предприятий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com