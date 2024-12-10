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Сколько стоят сладкие новогодние подарки в 2024 году?

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  • 10.12.2024, 12:24
Сколько стоят сладкие новогодние подарки в 2024 году?

Цена стартует от 5,59 рублей.

Сколько стоят сладкие новогодние подарки? В какую сумму можно уложиться?

«АиФ» изучил новогодние каталоги основных белорусских производителей. Цена сладкого подарка в основном зависит от веса продукта, состава, вида упаковки (картон, текстильный мешок и т. д.).

Самое доступное предложение в каталоге «Коммунарки» – набор весом 260 г за 5,59 руб. Одно из самых дорогих предложений представляет собой мягкую плюшевую игрушку в виде медвежонка или змеи (символ наступающего года по восточному календарю), в комплекте с которыми идут 1,5 кг сладостей, – 66,5 руб. Набор конфет весом 3 кг (без игрушки) – 68,11 руб.

Примерно такие же предложения и диапазон цен у «Спартака» – от 8,19 до 68,1 руб. в зависимости от вида набора. Есть свои наборы у фабрики «Слодыч», «Красного пищевика» и других предприятий.

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