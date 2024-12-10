В Минске продают квартиру Кондрата Крапивы 10.12.2024, 12:47

В ней он написал свои две последние пьесы

Четырехкомнатную квартиру, в которой жил белорусский классик Кондрат Крапива, выставили на продажу. Именно здесь он написал свои две последние пьесы. И из всех адресов, которые менял писатель за жизнь, на этом доме висит мемориальная доска в его честь, пишет Realt.

Это девятиэтажка сталинского типа рядом со станцией метро «Академия наук». На первом этаже сейчас находятся магазины «Кравт» и салон светильников. А с середины 60-х на третьем этаже в этом доме жил белорусский писатель Кондрат Крапива с семьей.

Хотя этот адрес не был единственным на протяжении всей жизни классика, мемориальная доска висит именно на этом доме. Также Кондрат Атрахович (это настоящая фамилия Крапивы) успел пожить на улице Губернаторской (сегодня это улица Ленина), на Свердлова рядом со стадионом «Динамо» (но этот дом был разрушен в первые дни войны), в Сторожовке и на проспекте Независимости, 12.

В квартире Кондрата Крапивы четыре комнаты. Ее общая площадь составляет 107 квадратных метров, из них жилых 80. Привлекает внимание метраж гостиной — больше 35 квадратов. Здесь два широких окна, а на полу лежит паркет.

В еще одной комнате также два окна. В третьей — панорамное остекление. В квартире две лоджии с видом на двор.

Санузел в квартире раздельный. Площадь кухни — 8 квадратов.

Стоит такая квартира с историей 155 тысяч долларов. Метр выходит 1 443 доллара.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com