Эрдоган обыграл Путина Тимоти Эш

10.12.2024, 12:54

1,108

Тимоти Эш

Мало кто предвидел это событие.

Еще одни экстраординарные выходные, на этот раз ознаменованные окончанием 53-летнего правления Башара Асада.

Примечательно, что мало кто предвидел это событие — в том числе и Израиль, чьи усилия по ослаблению Ирана и Хезболлы в последние месяцы сыграли не последнюю роль в окончательном падении Асада. Израиль рассматривал его как врага, которого можно охарактеризовать как «дьявола, которого ты знаешь», опасаясь, что пустоту, образовавшуюся после ухода сирийского президента, заполнит нечто худшее.

Очевидно, Израиль не собирается рисковать, захватив в ближайшие дни дополнительные территории, прилегающие к Голанским высотам, в качестве дополнительной буферной зоны, и проведя 70 с лишним бомбардировочных рейдов совместно с США, чтобы ослабить оставшийся военный потенциал Сирии, который теперь оказался в руках повстанцев (нового правительства).

Большинство сирийцев радуются концу жестокого режима Асада — фотографии, показывающие освобождение заключенных, в полной мере раскрывают человеческую трагедию режима. Теперь люди надеются на лучшее будущее — и на то, что различные общины смогут объединиться в некое правительство национального единства.

При этом беглый взгляд на карту накануне последнего стремительного наступления повстанцев из организации Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) показывает пеструю картину различных этнических групп и боевых сил — алавиты, Сирийские демократические силы (СДС), Сирийская национальная армия (СНА), курдские Отделы народной самообороны Сирии (YPG), ХТШ, ИГИЛ и т. д. Выбирайте свою аббревиатуру.

Многие из них за последнее десятилетие провели столько же времени в борьбе друг с другом, сколько и с режимом Асада, поэтому будет трудно собрать их всех вместе для эффективного управления. Добавьте к этому целую плеяду злонамеренных внешних игроков, которые теперь заинтересованы в том, чтобы новая Сирия провалилась — Россию, Иран, «Хезболлу», ИГИЛ, — и это будет очень непросто.

США при Трампе, скорее всего, также отойдут на второй план — как он дал понять в выходные, и события этих выходных делают более вероятным скорый вывод 1000 с лишним американских солдат, находящихся в Сирии. Не то чтобы у США был послужной список успешных военных интервенций или государственного строительства в этом регионе. Многие скажут: «Скатертью дорожка».

Будем надеяться, что пустота, оставленная США, будет заполнена менее злонамеренными игроками, которые лучше понимают регион — включая Турцию, страны Персидского залива и Европу (Макрон, похоже, думает, что понимает Левант и, возможно, увидит в этом желанное отвлечение от своих проблем дома — ну, не то чтобы он блистал и во внешних делах).

Обнадеживает, что лидер ХТШ Джолани, который теперь, вероятно, вот-вот станет главой Сирии, похоже, собирается проводить под руководством Турции умеренную и инклюзивную линию (его акцент на важности институтов, а не лидеров заставляет выглядеть сомнительно современные события в некоторых западных демократиях) — хотя его прежние связи с Аль-Каидой и включение Западом в список террористов вызывают очевидные опасения.

Вот что я думаю о победителях и проигравших:

Во-первых, с точки зрения глобального влияния Сирия сейчас является лишь небольшим производителем нефти, добывая всего 400 тысяч баррелей в день, и в основном для внутреннего потребления. Недавние бои не повлияли на добычу, и все стороны заинтересованы в том, чтобы нефть продолжала поступать, чтобы продолжать зарабатывать доллары.

Часть примерно 6 млн сирийских беженцев, оказавшихся за рубежом, теперь может вернуться домой, что может облегчить социальные, экономические и политические проблемы в принимающих странах — включая примерно 4 млн беженцев в Турции и большое количество сирийцев в Ливане, Иордании и т. д. Но обратите внимание, что, хотя противники Асада могут вернуться в страну, мы можем увидеть новый исход 2 млн или около того алавитов из общины самого Асада и потенциальное давление на такое же количество курдов на севере, в зависимости от действий Турции.

Турция очень выиграла от событий последних недель, поскольку, хотя ХТШ и не рассматривалась как турецкая прокси, теперь она, похоже, ведет себя именно так. Эрдоган дал зеленый свет наступлению ХТШ, первоначально для того, чтобы заставить сесть за стол переговоров Асада. Но потом он, как и все остальные, был потрясен тем, как тают силы президента Сирии, а затем пошел по течению, видя, что будущее страны лучше всего обеспечить без Асада. Теперь в Сирии ничего не происходит без кивка Турции — Асад был эвакуирован в Москву с помощью Турции, а в Анкаре на прошлой неделе я слышал, что Турция вмешалась, чтобы спасти нескольких попавших в ловушку российских генералов. Турция заинтересована в том, чтобы 4 млн сирийских беженцев, которых она принимает, вернулись домой (оппозиционные силы используют их для разжигания националистической оппозиции Эрдогану), а также в том, чтобы сдержать на севере власть сирийских курдских сил (YPG), которые вступили в союз с Рабочей партией Курдистана в Турции.

В течение нескольких месяцев ходили разговоры о турецком военном наступлении в Сирии (подобном наступлению на Кобани несколько лет назад) для того, чтобы ослабить YPG — это все еще может произойти, и это может создать новые потоки беженцев.

Но теперь все должны приехать в Анкару, чтобы поговорить о Сирии — Эрдоган держит в руках большинство карт. Примечательно, что если Трамп захочет вывести американские войска из Сирии, ему, скорее всего, понадобится Турция, чтобы прикрыть их отступление и сдержать ИГИЛ после их ухода. Это дает Эрдогану рычаги влияния на Трампа — повод для последнего быть любезным с Турцией.

Что касается курдского вопроса, то в Турции идут разговоры о новом курдском мирном процессе, чему потенциально могут способствовать события в Сирии. Мир с курдами был бы огромным преимуществом для Турции — там предвидятся большие мирные дивиденды.

Что касается России — то это огромное унижение для Путина, который много говорил о том, что он никогда не бросает своих союзников. Именно так он поступил с Януковичем, а теперь и с Асадом. Теперь стали очевидны пределы военной мощи России — она не в состоянии вести несколько войн и пока застряла в Украине.

Путин изо всех сил пытается удержать такой ценный актив, как тепловодный порт Тартус — и если он его сохранит, то, возможно, ему придется пойти на уступки Турции в других сферах (газовые кредиты, вероятно, учитывая недавние санкции в отношении Газпромбанка). Теперь Путин вступает в мирные переговоры по Украине с позиции слабого. Примечательно, что, наслаждаясь падением Асада, Трамп в Париже устроил дружескую фотосессию с Макроном и Зеленским и подчеркнул слабость России. Я думаю, что развитие событий в Сирии делает более вероятным мир в Украине — поскольку Путин теперь слабее, а Трамп может увидеть преимущества поддержки хороших парней.

Иран — тут все становится только хуже и хуже, когда валится еще одно прокси-домино — «Хезболла», теперь Асад. Может ли Тегеран стать следующим? Можем ли мы увидеть, как вновь поднимутся внутренние силы? Вопрос в том, что Тегеран может сделать, чтобы остановить разложение? Ускорить свою ядерную программу? Тогда возникает призрак израильско-американского удара. Я задавался вопросом, почему Иран не прибег к глобальной террористической кампании — он мог бы вернуться к бомбардировкам и убийствам, чтобы попытаться изменить динамику.

Страны Персидского залива — отнюдь не стяжали себе лавры, поскольку МБС, МБЗ, всего несколько месяцев назад упорно работали над тем, чтобы вернуть Асада в Лигу арабских государств и т. д. Они будут нервничать из-за полномочий политического ислама ХТШ, но теперь им придется вложить свои деньги, чтобы помочь финансировать восстановление Сирии и инклюзивную, «светскую» администрацию. Не уверен, что авиаудары США/Израиля по целям повстанцев в Сирии помогут — лучше прекратить их как можно скорее, иначе это рискует подогреть антизападные/антиизраильские настроения и снова подстегнуть исламистов. Страны Персидского залива, вероятно, обратятся к Турции за политическим и военным лидерством в Сирии.

Для Ливана падение Асада можно назвать позитивом, поскольку оно еще больше ослабит маршруты поставок из Ирана в «Хезболлу» и, возможно, заставит «Хезболлу» сотрудничать для столь необходимой внутриполитической нормализации — сейчас внимание сосредоточено на голосовании за пост президента 6 января. Новое международное внимание к усилиям по восстановлению Леванта, несомненно, потянет за собой Ливан, а также сирийские силы — при условии, что в самой Сирии будет достигнута определенная стабильность и политические реформы.

Иордания/Египет — стратегическое значение сохраняется до тех пор, пока ситуация не успокоится в Сирии, Ливане и Газе. Все еще может пойти наперекосяк — представьте, что Джолани убит, а Турция вторглась на север Сирии, чтобы уничтожить YPG.

Израиль же смотрит на ситуацию с некоторой нервозностью, поскольку ситуация в Сирии может развиваться по-разному. Но выгода от путей снабжения «Хезболлы» еще больше уменьшилась. Пока неясно, куда движутся Газа и Западный берег, но, очевидно, что надежда на то, что сокращение поставок «Хезболле» ослабит давление в Южном Ливане. Будет интересно посмотреть на позицию новой администрации Сирии в отношении Газы — скорее всего, она будет схожа с позицией Турции.

Тимоти Эш, New Voice

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com