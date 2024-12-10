«Это же просто ужас, который не нуждается в приукрашивании» 1 10.12.2024, 12:59

В дошкольные учреждения Минска и Минского района поставляли мясо из скотомогильников.

Минских дошкольников кормили мясом из скотомогильников. Действовала целая преступная группа. Об этом стало известно из докладной записки генпрокурора, опубликованной в СМИ. Преступники продали не менее 22 тонн мяса дохлых животных под видом говядины организациям торговли и общественного питания Минска, Минской области и в Россию.

Арестованы 9 человек. Еще 13 – подозреваемые.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Нам часто приходит мясо недоброкачественное, почти на постоянной основе. И пугала базу, поставщиков. Все равно норма 1 через 3, а опять нервы».

«Молодцы! А родители еще за это платят! Деньги не хотят вернуть?!!!»

«Ничего святого не осталось, позор таким «бизнесменам»».

«Это сплошь и рядом, к сожалению».

«Там больное животное у руля стоит. Коровы стоят на цепи всю свою короткую жизнь, не видя ни света не свежего воздуха. Они гниют, их доят, все идет в общее. Когда умирают, их разделывают, потом звонят комерсам — и вот утром она на рынке, в столовой или в кафе. Кушайте на здоровье. Так было, есть и будет при этой власти».

«Куда смотрели надзорные органы? Сами терпилы, и дети страдают...»

«Больные падшие животные, которые идут не в скотомогильник, а на питание людей? Это же просто ужас, который не нуждается в преукрашивании».

«Это менталитет лукашистов — если я «за батьку», то можно все! Но тихо, чтоб никто не увидел. Вы все видели кулинарии в торговых центрах? Как вы думаете, просрочку бедным раздают или в салаты настругают? Это и есть Беларусь лукашизма!»

Подписывайтесь на наш TikTok, чтобы узнавать новости первыми

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com