18-летняя белоруска опубликовала видео в соцсети про своего парня-милиционера

18-летняя белоруска опубликовала видео в соцсети про своего парня-милиционера7
- 10.12.2024, 13:06
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Ее задержали за «неуважение к органам».
Канал силовиков опубликовал видео задержания 18-летней девушки. На видео она открывает дверь милиционеру — тот говорит, что девушка сняла ролик, который «порочит честь и достоинство» сотрудника милиции, поэтому нужно поехать в участок для разбирательства.
Что точно было на снятом девушкой ролике, неизвестно, отмечает «Наша нива». Выглядит, что она снимала шуточные видео про своего парня — милиционера. Потому что канал силовиков пишет, что милиционер — герой роликов — был «знакомым» девушки, а не родственником.
На одном скриншоте видео девушки видна надпись «Менты нам не кенты», на другом — «Ничего необычного, просто кормлю мента у себя дома (чтобы не забрал в обезьянник)».
По какой статье задержали девушку, не уточняется.
Будет ли она еще кормить того милиционера, если это ей не помогло и в участок ее все же забрали, также неизвестно.