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Российские военные бегут с севера Сирии

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  • 10.12.2024, 13:16
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Российские военные бегут с севера Сирии

РФ покидает важные базы.

Российские военнослужащие покинули базы в населенных пунктах Кобани и Манбидж, расположенные на севере Сирии. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на местные СМИ.

По информации журналистов WP, подразделения Вооруженных сил РФ заняли бывшую базу американских войск в городе Манбидж в 2019 году  после того, как ее покинули американские военные. Из материала следует, что российские военнослужащие использовали данный объект в качестве перевалочного пункта при патрулировании местности.

База в городе Кобани, в свою очередь, была предназначена для мониторинга соглашения о прекращении огня на границе Турции и Сирии. Речь идет о договоренностях, которых Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган достигли в марте 2020 года.

«Российские войска уже покидают базы в Манбидже и Кобани, сообщило в понедельник  сирийское информационное агентство North Press Agency», — говорится в публикации The Washington Post.

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