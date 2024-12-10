Российские военные бегут с севера Сирии

Российские военные бегут с севера Сирии7
- 10.12.2024, 13:16
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РФ покидает важные базы.
Российские военнослужащие покинули базы в населенных пунктах Кобани и Манбидж, расположенные на севере Сирии. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на местные СМИ.
По информации журналистов WP, подразделения Вооруженных сил РФ заняли бывшую базу американских войск в городе Манбидж в 2019 году после того, как ее покинули американские военные. Из материала следует, что российские военнослужащие использовали данный объект в качестве перевалочного пункта при патрулировании местности.
База в городе Кобани, в свою очередь, была предназначена для мониторинга соглашения о прекращении огня на границе Турции и Сирии. Речь идет о договоренностях, которых Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган достигли в марте 2020 года.
«Российские войска уже покидают базы в Манбидже и Кобани, сообщило в понедельник сирийское информационное агентство North Press Agency», — говорится в публикации The Washington Post.