Российские военные бегут с севера Сирии 7 10.12.2024, 13:16

3,540

РФ покидает важные базы.

Российские военнослужащие покинули базы в населенных пунктах Кобани и Манбидж, расположенные на севере Сирии. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на местные СМИ.

По информации журналистов WP, подразделения Вооруженных сил РФ заняли бывшую базу американских войск в городе Манбидж в 2019 году после того, как ее покинули американские военные. Из материала следует, что российские военнослужащие использовали данный объект в качестве перевалочного пункта при патрулировании местности.

База в городе Кобани, в свою очередь, была предназначена для мониторинга соглашения о прекращении огня на границе Турции и Сирии. Речь идет о договоренностях, которых Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган достигли в марте 2020 года.

«Российские войска уже покидают базы в Манбидже и Кобани, сообщило в понедельник сирийское информационное агентство North Press Agency», — говорится в публикации The Washington Post.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com