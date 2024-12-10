Журналистку Ольгу Родионову приговорили к четырем годам колонии 10.12.2024, 13:38

Ольгa Родионовa

Решение вынесла «судья» Вера Головкова.

Политзаключенную журналистку Ольгу Родионову приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Ольгу Родионову обвинили по:

- ч. 1 и 2 ст. 367 УК РБ («клевета на Лукашенко»);

- ст. 369−1 УК РБ («дискредитация Республики Беларусь»);

- ч. 1 ст. 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или вражды»);

- ч. 1 ст. 368 УК РБ («оскорбление Лукашенко»).

Процесс по делу журналистки начался в Минском городском суде 16 ноября.

10 декабря 2024 года «судья» Минского городского суда Вера Головкова вынесла приговор журналистке Ольге Родионовой — четыре года лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

Журналистку Ольгу Родионову задержали 7 марта 2024 года. Известно, что во время содержания в СИЗО № 1 ее направляли на психиатрическую экспертизу в больницу в Новинках.

Больная мать Ольги Родионовой, которой более 80 лет, нуждается в постоянном уходе.

Сообщается, что Ольга Родионова сотрудничала как фрилансер с белорусскими и зарубежными медиа.

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