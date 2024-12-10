Журналистку Ольгу Родионову приговорили к четырем годам колонии
- 10.12.2024, 13:38
Решение вынесла «судья» Вера Головкова.
Политзаключенную журналистку Ольгу Родионову приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Ольгу Родионову обвинили по:
- ч. 1 и 2 ст. 367 УК РБ («клевета на Лукашенко»);
- ст. 369−1 УК РБ («дискредитация Республики Беларусь»);
- ч. 1 ст. 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или вражды»);
- ч. 1 ст. 368 УК РБ («оскорбление Лукашенко»).
Процесс по делу журналистки начался в Минском городском суде 16 ноября.
10 декабря 2024 года «судья» Минского городского суда Вера Головкова вынесла приговор журналистке Ольге Родионовой — четыре года лишения свободы в колонии в условиях общего режима.
Журналистку Ольгу Родионову задержали 7 марта 2024 года. Известно, что во время содержания в СИЗО № 1 ее направляли на психиатрическую экспертизу в больницу в Новинках.
Больная мать Ольги Родионовой, которой более 80 лет, нуждается в постоянном уходе.
Сообщается, что Ольга Родионова сотрудничала как фрилансер с белорусскими и зарубежными медиа.