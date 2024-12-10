Трамп пообещал, что откажется от зарплаты и пенсии президента США 1 10.12.2024, 13:39

Зарплата главы Белого дома — $400 тысяч в год.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что во время второго срока намерен отказаться от всех материальных льгот, полагающихся главе американского государства.

Об этом он сказал в эфире программы Meet the Press телеканала NBC NEWS.

По словам Трампа, он не намерен получать президентскую зарплату, составляющую $400 тысяч в год, а также откажется от пожизненной пенсии (на данный момент $219 тысяч без учета налогов — ред.)

«Я не приму ни цента. Это мой вклад в снижение государственных расходов», — подчеркнул Трамп.

Политик заявил, что он может стать первым президентом США, не получавшим денег за работу посту — «за исключением, может быть, Джорджа Вашингтона».

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