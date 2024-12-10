«Все диктаторы заканчивают приблизительно одинаково»7
- 10.12.2024, 13:49
- 5,426
Во дворце Лукашенко царит паника.
Во дворце Синепалого смешанные чувства по отношению к происходящему в Сирии.
С одной стороны, высшая номенклатура поняла, что в случае большого шухера Синепалый не будет никого спасать, кроме себя самого. Сядет в самолет и будет лететь в сторону Ростова, если не собьют. Башар Асад хоть и регулярно тратил российские деньги и не оплачивал военную технику, но он не предавал, как Cинепалый, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
С другой стороны, глядя на сирийских коллег, появилась надежда на то, что даже после жести, которую они творили последние 5 лет, в частности, можно сделать круглые глаза и сказать: «Мы просто выполняли приказы». Что с нынешней перспективы выглядит преступно-наивно.
Синепалый тоже понимает, что ситуация именно такая. В момент большого шухера резко отвернутся все. И даже самый ближний круг, у которого нет шансов потеснить огромное семейство в самолете. Страх и деньги – хлипкая основа лояльности. Все диктаторы заканчивают приблизительно одинаково.
Определенные выводы Синепалый сделал.