Стал известен приговор музыканту Дяде Ване

Стал известен приговор музыканту Дяде Ване2
- 10.12.2024, 13:52
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Артиста судили за участие в протестах.
Музыкант Иван Вабищевич, известный под псевдонимом Дядя Ваня, получил два с половиной года домашней «химии».
Дядю Ваню судили за участие в протестах 2020 года. Его дело рассматривал суд Партизанского района Минска, сообщают пропагандистские СМИ.
Музыкант освобожден из-под стражи в зале суда. О задержании 44-летнего певца стало известно в ноябре.
Иван Вабищевич родился 26 июля 1980 года в Минске. Музыкант, певец, шоумен, ведущий «Папаши-Шоу» на Радио ОНТ, солист группы One Hell Thing. В свое время был участником команды КВН «ЧП».