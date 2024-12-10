Стал известен приговор музыканту Дяде Ване 2 10.12.2024, 13:52

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музыкант Дядя Ваня

Артиста судили за участие в протестах.

Музыкант Иван Вабищевич, известный под псевдонимом Дядя Ваня, получил два с половиной года домашней «химии».

Дядю Ваню судили за участие в протестах 2020 года. Его дело рассматривал суд Партизанского района Минска, сообщают пропагандистские СМИ.

Музыкант освобожден из-под стражи в зале суда. О задержании 44-летнего певца стало известно в ноябре.

Иван Вабищевич родился 26 июля 1980 года в Минске. Музыкант, певец, шоумен, ведущий «Папаши-Шоу» на Радио ОНТ, солист группы One Hell Thing. В свое время был участником команды КВН «ЧП».

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