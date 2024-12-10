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ГУР: Россияне привлекли для бегства из Сирии караван самолетов

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  • 10.12.2024, 13:51
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ГУР: Россияне привлекли для бегства из Сирии караван самолетов

РФ эвакуирует остатки войск и технику.

После падения режима сирийского диктатора Башара Асада россияне для отступления из страны привлекли караван военно-транспортных бортов, на которые грузят остатки войск, вооружений и военной техники.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО).

Отмечается, что с авиабазы Хмеймим, которая используется Россией и является основной базой российского военного контингента в Сирии, запланированы перелеты нескольких самолетов Ан-124 и Ил-76МД по маршрутам к аэродромам Ульяновск, Чкаловский и Приволжский.

Кроме того, страна-агрессор привлекла дополнительные объекты флота: в частности, в городе Балтийск приказали подготовить к выходу в Тартус сухогруз Sparta II и большой десантный корабль «Александр Шабалин».

По данным ГУР, большие десантные корабли северного флота РФ «Александр Отраковский» и «Иван Грен» также взяли курс на Средиземное море.

Отмечается, что в операции «сирийское отступление» также участвуют российские фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко».

В то же время в порту Тартуса, россияне также проводят экстренный демонтаж оборудования и военного имущества. Туда уже прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения безопасности отступления.

По данным ГУР, РФ, вероятно, рассчитывает на договоренности с антиправительственными силами по беспрепятственному выходу из Сирии.

«Даже представители так называемой московской дипломатии больше не называют восставшие против режима Асада группировки „террористами“, а демонстрируют нейтральную, даже „милую“ публичную риторику», — говорится в сообщении.

Украинская разведка также отмечает, что среди остатков российского контингента в Сирии продолжается фрустрация, угнетение и недовольство командирами, в частности их организационной несостоятельностью. Кроме того, одна из военных баз с российскими военными находится в осаде.

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