«Большое облегчение для сирийцев» 3 10.12.2024, 13:56

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Как мир реагирует на падение режима Асада.

Сирийские оппозиционеры заявили, что страна «освобождена» после того, как они штурмовали Дамаск и объявили, что диктатор Башар Асад бежал из столицы в неизвестном направлении. Ошеломляющее продвижение оппозиции, по-видимому, положило конец более чем полувековому правлению семьи Асадов, пишет сайт «Детали».

Организация Объединенных Наций

Гейр Педерсен, спецпредставитель ООН в Сирии, сказал, что «важно то, что мы можем найти ситуацию, в которой есть политический выход из этого».

По его словам, «этот политический путь должен сильно отличаться от того, что было раньше, он должен быть процессом, который включает всех, и где мы действительно сосредоточены на необходимости единства, стабильности, где Сирия может восстановить свой суверенитет и свою территорию. Есть много ран, которые нужно залечить».

Китай

Пекин «внимательно следит за развитием ситуации в Сирии и надеется, что Сирия вернется к стабильности как можно скорее», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

В сообщении также указывается, что посольство страны в Дамаске продолжает оказывать помощь гражданам Китая, стремящимся покинуть Сирию из соображений безопасности.

Германия, Италия

Министр иностранных дел Анналена Бербок назвала падение Асада «большим облегчением» для сирийцев.

«Конец Асада стал для миллионов людей в Сирии большим облегчением», — сказала она, добавив, что «страна не должна теперь попасть в руки других радикалов, какую бы форму они ни принимали».

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, напротив, написал на Х, что «с беспокойством» следит за развитием ситуации в Сирии.

«Я нахожусь в постоянном контакте с нашим посольством в Дамаске и с канцелярией премьер-министра. Я созвал экстренное заседание», — добавил он.

Турция

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что правительство Сирии «рухнуло, и контроль над страной переходит из рук в руки».

Выступая на Дохийском форуме в Катаре, Фидан сказал, что «это не произошло в одночасье. В течение последних 13 лет страна находится в состоянии хаоса» с тех пор, как началась война с подавлением Асадом демократических протестов в 2011 году.

«Террористические организации не должны иметь возможности воспользоваться этой ситуацией. Оппозиционные группы должны объединиться. Мы будем работать над стабильностью и безопасностью в Сирии, — добавил он. – Новая Сирия не должна представлять угрозу соседям, она должна устранить угрозы».

Объединенные Арабские Эмираты

Анвар Гаргаш, дипломатический советник президента ОАЭ, сказал, что негосударственным субъектам нельзя позволять использовать политический вакуум.

«Разворачивающиеся события в Сирии также являются явным признаком политического провала и разрушительной природы конфликта и хаоса», — сказал Гаргаш на форуме по безопасности Manama Dialogue в столице Бахрейна.

Соединенные Штаты

«Президент [Джо] Байден и его команда внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии и поддерживают постоянную связь с региональными партнерами», — говорится в заявлении Белого дома.

Между тем, в заявлении, опубликованном на платформе Truth Social, избранный президент Дональд Трамп сказал, что Асад «покинул свою страну», потеряв поддержку России.

«Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его покровитель, Россия, Россия, Россия во главе с Владимиром Путиным, больше не заинтересована в его защите.

«У России изначально не было никаких причин там находиться. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 российских солдат были ранены или убиты, в войне, которая никогда не должна была начинаться и могла бы продолжаться вечно».

Йемен

Муаммар аль-Эриани, министр информации международно признанного правительства Йемена, сказал на платформе X: «Йеменцы, благодаря своей мудрости и стойкости, способны помешать планам Ирана и его инструмента хуситов по вторжению на их землю и вмешательству в их судьбу, так же, как эти планы провалились в Сирии и Ливане».

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