Более 91% украинцев не доверяют Лукашенко

Более 91% украинцев не доверяют Лукашенко5
- 10.12.2024, 14:15
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Хуже в Украине относятся только к Путину.
Антирейтинг негативного отношения украинцев возглавляют Владимир Путин и Александр Лукашенко. Во главе списка также генсек ООН и глава коммунистического Китая.
Об этом сообщает центр «Новая Европа».
По данным опроса, больше всего украинцы не доверяют Путину (95,9%) и Лукашенко (91,4%). На третьем месте глава Китая Си Цзиньпин (84,6%).
В антирейтиг также вошли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (79,5%), генсек ООН Антониу Гутеррешу (59,4%).