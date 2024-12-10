Более 91% украинцев не доверяют Лукашенко 5 10.12.2024, 14:15

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Хуже в Украине относятся только к Путину.

Антирейтинг негативного отношения украинцев возглавляют Владимир Путин и Александр Лукашенко. Во главе списка также генсек ООН и глава коммунистического Китая.

Об этом сообщает центр «Новая Европа».

По данным опроса, больше всего украинцы не доверяют Путину (95,9%) и Лукашенко (91,4%). На третьем месте глава Китая Си Цзиньпин (84,6%).

В антирейтиг также вошли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (79,5%), генсек ООН Антониу Гутеррешу (59,4%).

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