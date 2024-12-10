Шведский «десант» на Курщине: танк Strv 122 и БМП CV-90 используются в рядах Сил обороны Украины 10.12.2024, 14:22

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БМП CV-90 украинские бойцы считают лучшей в мире.

Курская операция ВСУ продолжается. Среди применяемой техники, как украинские, так и иностранные образцы. Сразу две мощные бронемашины шведского производства привлечены на этом направлении, отмечает telegraf.com.uа.

В 21 омбр показали фото шведского танка Strv 122 и БМП CV-90. Strv 122 (Stridsvagn 122) – это шведский основной боевой танк. Он базируется на конструкции немецкого Leopard 2A5, но содержит разные модификации для повышения его характеристик и живучести. В украинской армии его еще усовершенствовали — добавили динамическую защиту «Контакт-1» и антидроновую сетку.

Strv 122 производили до 2002 года. Танк весит около 63 тонн, может ехать около 550 км, максимальная скорость — 68 км/ч. Strv 122 оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall L/44. Дополнительное вооружение – два 7,62-мм пулемета Ksp m/94 и 80-мм дымовой гранатомет GALIX.

Combat Vehicle 90 (CV90) – семейство шведских боевых машин пехоты, разработанное компанией BAE Systems. Машина производится с конца 1980-х годов и прошла несколько модернизаций, в результате чего были созданы разные модели, разработанные для разных боевых нужд. CV90 имеет гусеничное шасси, и мощное орудие.

Командир механизированной роты 21 механизированной бригады капитан Максим Горбатюк рассказал, что пушку стали использовать не так, как задумано конструкцией, что удивило даже производителей.

- Пушка 40 мм позволяет работать как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Это наша фишка, о которой сами шведы не были уверены, что мы им правду говорим, — рассказывает командир, и добавляет, что машина имеет хорошую защиту. В бригаде также говорят, что CV90 бойцы считают ее лучшим в мире, опираясь на полуторагодовалый опыт использования.

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