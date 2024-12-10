«Ни одна машина в колхозе техосмотр не пройдет сама» 3 10.12.2024, 14:33

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В соцсети показали страшный сон водителя наяву.

Страшный сон водителя может выглядеть примерно так: он едет по трассе за грузовиком, загруженным корнеплодами, один овощ вываливается из кузова и прилетает в лобовое стекло его легковушки. Такую же историю можно представить, к примеру, и с бревнами. К сожалению, это случается и в реальности. Один из водителей показал в TikTok, как из большегруза вываливается свекла, отмечает «Зеркало».

Мужчина ехал по дороге за грузовиком, кузов которого был с горкой загружен свеклой. При этом корнеплоды не были закрыты тентом. Судя по дорожным знакам, от места, где снималось видео, до Скиделя оставалось менее 30 км.

— Вы мне хотите сказать, что у обычного двухосного грузовика соблюдается норма по весу? Так загружать — это нормально? Вот полетит с него сейчас или нет свекла? — задается вопросами блогер.

Не успел он произнести последнюю фразу, как с кузова большегруза на дорогу упал овощ — прямо перед едущим за ним автомобилем.

— Опа, вот и полетела. Завалена свеклой вся дорога, а потом мы говорим про безопасность, хорошее качество покрытия дорог. А где транспортная инспекция, весовая? Мне сейчас прилетит в лобовое стекло, а потом все разведут руками, окажется, что все не при делах.

Также блогер обратил внимание, что у грузовика стоп-сигнал работает только с одной стороны. На это он поиронизировал, мол, нормально ли эта машина прошла техосмотр.

В комментариях под роликом многие не согласились с автором видео. Мол, все время так ездили, что тут такого. Но некоторые пользователи считают, что с этим вопросом давно пора навести порядок.

Вот некоторые комментарии от зрителей:

«Если ими займется ГАИ и транспортная инспекция, то вам жрать нечего будет. Ни одна машина в колхозе техосмотр не пройдет сама».

«Читаю комментарии тех, кто за такую перевозку груза. Слушайте, умники, если ваши родственники или вы — камикадзе, то остальные люди адекватные и хотят жить».

«Со времен существования сахарных заводов так возили и будут возить. Есть понятие «дистанция транспортного средства», не надо ехать в упор к машине».

«Живу под Минском, по дорогам валяется много [свеклы]. Из года в год картина уборочной не меняется. Не видел ни одной машины с тентом, стараюсь за такими ехать подальше».

«Мне интересно, если 1 кг сахара будет стоить десять рублей, то ныть никто не будет? Все это рождает стоимость товара. Будут возить как положено, то заплатить придется дороже».

«Это Мосты, детка! На Скидель путь у них, там каждый сезон так. Парни зарабатывают, поэтому и с перевесом едут. Раз в году можно хорошо подзаработать».

«Сколько помню, всегда так возят. Все время эта свекла по дороге валяется, зато других по всяким мелочам наказывают».

«Если их транспортники начнут прессовать, то все колхозы только на штрафы будут работать. Так везде в СНГ возят, а не только в Беларуси».

«Это госзаказ. Я так тоже ездил. Больше веса — больше зарплата».

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